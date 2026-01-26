Sono stati identificati i presunti responsabili dell’accoltellamento avvenuto nella notte tra sabato e domenica davanti al locale Amnesya, in via Contivecchi, a Cagliari. A colpire i due giovani di 24 anni, rimasti feriti al termine di una lite scoppiata per futili motivi, sarebbe stato un gruppo di quattro ragazzi, tre minorenni.

La svolta nelle indagini è arrivata a poche ore dall’aggressione, avvenuta intorno alle quattro del mattino, grazie al lavoro degli agenti della squadra mobile della questura di Cagliari.

Sul caso sono state aperte due distinte inchieste per tentato omicidio, una della procura di Cagliari per il maggiorenne e una della procura per i minorenni.

I due 24enni colpiti erano stati trasportati in codice rosso al Brotzu in gravi condizioni.