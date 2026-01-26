Grave incidente sul lavoro nel pomeriggio: un operaio di 34 anni è rimasto seriamente ferito dopo una caduta dall’alto mentre era impegnato nella rimozione delle luminarie natalizie da un edificio che ospita un’attività commerciale a Sestu.

L’incidente è avvenuto intorno alle 17. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo, residente a San Gavino Monreale, stava lavorando sul tetto dello stabile quando, per cause ancora da chiarire, è precipitato nel vuoto attraverso un lucernaio, compiendo un volo di circa dieci metri.

Immediato l’intervento dei soccorsi. Il personale del 118 ha prestato le prime cure sul posto, stabilizzando il ferito prima del trasporto in codice rosso all’ospedale Brotzu di Cagliari. Nonostante la violenza dell’impatto e i traumi riportati, le prime informazioni mediche indicano che non sarebbe in pericolo di vita.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri della Radiomobile di Quartu Sant’Elena e i tecnici dello SPreSAL dell’Asl di Cagliari, che hanno avviato gli accertamenti per chiarire la dinamica dell’accaduto e verificare il rispetto delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.