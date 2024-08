Cagliari, ci risiamo: maxi perdita di acqua in via Is Maglias, protestano i residenti

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Cagliari – Perdita idrica in piazza is Maglias, un fiume nell’asfalto e le segnalazioni da parte dei cittadini non sono ancora sufficienti per riparare il guasto che, da circa 10 giorni, contribuisce allo spreco del bene pubblico oramai quasi agli sgoccioli: protestano i residenti. “Una situazione vergognosa” così è stata definita da chi ha presentato il problema alle istituzioni di competenza: “Perdita d’acqua continua e abbondante da dieci giorni”, l’ente che ha in gestione l’acqua non ha ancora provveduto a riparare il danno, “alla faccia della crisi idrica”. Non solo: “Più volte in questi mesi nello stesso punto sono stati fatti interventi riparatori e puntualmente, dopo qualche settimana, si ripresenta la perdita, direi una situazione imbarazzante” spiega un cittadino.