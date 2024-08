Pula, alla cardiologia pediatrica il ricavato della prima edizione della corsa di beneficienza Pula FunRun

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Pula – Alla cardiologia pediatrica il ricavato della 1^ edizione della corsa di beneficienza Pula FunRun: “Grazie a tutti per aver reso possibile questo gesto di amore e solidarietà”. In nome dell’amore hanno trascorso una giornata all’insegna dello sport e del divertimento: è così che la corsa di beneficenza si è trasformata in un contributo economico da assegnare a una associazione che si occupa dei piccoli pazienti, un aiuto a nome di tutti per potenziare ciò che già è presente. E ieri l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Walter Cabasino ha consegnato un assegno simbolico di 5500 Euro al Dottor Tumbarello, direttore della Struttura complessa di Cardiologia pediatrica e delle cardiopatie congenite dell’ospedale Brotzu di Cagliari. Si tratta del ricavato della 1^ edizione della corsa di beneficienza Pula FunRun, organizzata dal Comune di Pula con la collaborazione di ViviPula e ASD ATLETICA PULA, destinato all’Associazione Il Paese dei Cuori che fornisce servizi e assistenza ai bambini portatori di cardiopatie.

“Ancora una volta, desideriamo ringraziare tutti coloro che hanno partecipato alla manifestazione, dimostrando una grande generosità e solidarietà: siamo certi che grazie al contributo di tutti riusciremo a fare la differenza nella vita di questi piccoli angeli”.