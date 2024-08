Alberi, luci a led e panchine col nuovo sagrato: a Quartu nuova piazza nel cuore di Flumini

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Inizia a prendere forma il nuovo sagrato della chiesa di Santa Maria Degli Angeli a Flumini di Quartu: come da cronoprogramma, è stato completato il getto del massetto dell’area prospicente l’edificio di culto, prima della posa definitiva della pavimentazione, che avverrà dopo la pausa dei lavori prevista a cavallo di Ferragosto. Entro fine ottobre l’opera sarà finita, completa anche dei nuovi arredi e del verde che andrà a contornare il profilo della nuova piazza. “Il 60% delle opere è già stato eseguito”, sottolinea con soddisfazione l’assessora comunale ai Territori extraurbani Tiziana Cogoni, che nel recupero del progetto fermo da anni nei cassetti dell’amministrazione si era impegnata fin dall’inizio della legislatura insieme all’assessore ai Lavori Pubblici Antonio Conti. “È un altro importante tassello per la riqualificazione del territorio di Flumini, dopo la sistemazione di via dell’Autonomia Regionale. Tutta la zona sta assumendo finalmente l’aspetto di un quartiere moderno e attrezzato e la nuova piazza diventerà il cuore pulsante dell’intera area, attorno a cui gravitano già importanti funzioni e servizi: oltre alla chiesa c’è la scuola e c’è il punto di sosta del bus”. “Le grandi lastre in arenaria che andranno a comporre il mosaico della piazza arriveranno ai primi di settembre, mentre sono già pronti alla posa i lampioni che andranno a contornare il perimetro del sagrato. Il nuovo spazio sarà un punto d’aggregazione naturale, illuminato ed elegante, a disposizione di tutta la cittadinanza. Non mancheranno aiuole verdi e punti d’ombra, per i quali è già in corso la ricognizione di risorse specifiche. Il taglio del nastro è previsto per la seconda metà di ottobre”.

Ad oggi, fanno sapere dagli uffici dei Lavori Pubblici, sono state eseguite tutte le demolizioni previste, è stato programmato lo spostamento delle essenze arboree presenti nei nuovi spazi verdi di progetto; è stata fatta la tracciatura della pavimentazione e dei sottoservizi, con sbancamento e a sezione ristretta per l’esecuzione dei sottoservizi. Eseguita anche la posa di pozzetti e dei cavidotti per il nuovo impianto di illuminazione pubblica; nonché le tubazioni per l’impianto di smaltimento delle acque reflue; pronto anche l’impianto di irrigazione per le previste aree verdi. Completata anche la realizzazione della massicciata portante della pavimentazione della piazza; è stata scelta la pietra è fatto l’ordine per la fornitura della pavimentazione della piazza in pietra arenaria della Marmilla. In totale il progetto di riqualificazione prevede una spesa di 264302,35 euro oltre 73833,57 euro per costi di manodopera.