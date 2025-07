Chioschi di viale Buoncammino, il tempo passa e i bandi ancora non si vedono. A sollevare la questione è il consigliere comunale d’opposizione Roberto Mura, che accusa l’assessore all’Urbanistica di aver fatto marcia indietro rispetto alle promesse di pochi mesi fa. “Solo recentemente si parlava di bandi pronti per la pubblicazione – scrive Mura – oggi invece si parla di problemi, verifiche e nuovi rinvii”. Una smentita nei fatti, secondo il consigliere, che denuncia un pericoloso stallo su una delle aree strategiche della città, a due passi dal centro storico e dal panorama su Castello.

“Solo pochi mesi fa l’Assessore all’Urbanistica del Comune di Cagliari dichiarava che era tutto pronto per pubblicare i bandi per i nuovi chioschi di viale Buoncammino. Oggi invece, con grande sorpresa, scopriamo che ci sono “problemi”, che serve altro tempo, che bisogna “verificare”. Ma cosa è cambiato? E soprattutto: come stanno davvero le cose?. I cittadini non devono più perdere tempo dietro annunci che si smentiscono da soli. L’area di Buoncammino, strategica per la città e per il turismo, merita rispetto e visione, non confusione e rinvii. Chiediamo trasparenza, chiarezza sulle tempistiche, e soprattutto un impegno concreto a restituire finalmente ai cittadini uno spazio vivo, curato e funzionale. È ora che l’Amministrazione si assuma le proprie responsabilità. Basta proclami, serve serietà”.