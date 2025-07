È quello di via Sardegna che questa mattina ha riscontrato la problematica: non funzionante e le ripercussioni sul traffico non si sono fatte attendere. Molto difficoltoso, infatti, per gli automobilisti superare l’incrocio, i quali rischiano di essere travolti dai veicoli in corsa lungo la statale. La segnalazione è già stata inoltrata alle istituzioni di competenza al fine di risolvere il problema.