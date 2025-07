È l’MD046, arrivato in Sardegna il 25 giugno: rimesso a posto oltremare, non è passato inosservato ai graffitari. Hanno infatti imbrattato la nuova livrea giallo verde, che ha preso il posto di quella precedente.

Costi decisamente onerosi quelli investiti per dotare i convogli su rotaie delle ultime innovazioni: messe in campo da Trenitalia, questa particolare livrea rappresenta l’identificazione del treno regionale.