Cagliari, centinaia di studenti protestano all’Eleonora d’Arborea: “Hanno tolto le macchinette e ridotto la ricreazione”

“Hanno tolto le macchinette delle bevande e ridotto la ricreazione”. Sono queste le motivazioni che hanno portato centinaia di studenti dell’Eleonora d’Arborea, il liceo dietro piazza Repubblica a Cagliari. Sono tanti i genitori che hanno contattato la nostra redazione, spedendo foto e video. Una protesta non autorizzata, scoppiata alla seconda ora, stando a quanto trapela e dopo che tutti i possibili contatti con la dirigente sono caduti nel vuoto. Tra gli alunni c’è chi ha scavalcato ripetutamente i cancelli: “Non li hanno fatti rientrare nelle classi”. E, a tempo record, sono già arrivate le note sul registro elettronico per “violazione del diritto allo studio e interruzione dell’attività didattica”.

Per i genitori si tratta di “una ingiustizia”. Qualche mamma ha minacciato di chiamare i carabinieri. Poi, in tardissima mattinata, la situazione è lentamente tornata alla normalità. Alunni e alunne che hanno scioperato si sono ritrovati la nota e più di un genitore ha assicurato di voler scrivere una email alla dirigente scolastica per protestare.