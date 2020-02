Cagliari, c’è la firma: ok alle auto in via Garibaldi, via Manno e nel Corso

La firma c’è, adesso è solo questione di giorni. Le automobili (solo quelle dei residenti, dei commercianti e dei loro fornitori) ritornano in via Garibaldi, via Manno e nel Corso Vittorio Emanuele. L’ordinanza è stata firmata due giorni fa dagli uffici della Viabilità del Comune di Cagliari: sosta massima di quindici minuti tra le otto e le dieci del mattino, sette giorni su sette. Dopo oltre due mesi di attesa, quindi, arriva l’ok che spiana la strada alla possibilità di far tornare le auto in tre strade che, da qualche anno, sono state totalmente pedonalizzate. I cartelli con tutte le indicazioni saranno installati nei prossimi giorni. E, come era già emerso tra novembre e dicembre, i varchi di accesso saranno pochi e ben definiti: Largo Carlo Felice, piazza Costituzione e, salvo imprevisti dell’ultimo minuto, via Sassari.

Non tutte le vetture, quindi, potranno passare nelle vie dello shopping, anzi. Oltre a residenti e commercianti, il passaggio sarà garantito solo ai mezzi di soccorso e a quelli, “mini”, del trasporto pubblico, cioè con massimo otto posti a sedere. Un particolare, quest’ultimo, che potrebbe significare l’ok al passaggio dei minibus.