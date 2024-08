Cagliari, casi Covid in netto aumento: è la città con la più alta incidenza in Italia, boom di contagi

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Cagliari, casi Covid in netto aumento: è la città con la più alta incidenza in Italia. 140 casi Covid ogni centomila abitanti, Cagliari è la capitale d’Italia nei contagi Covid e nei pronto soccorso la situazione viene confermata. Fioccano le “assenze” da bar e ristoranti, i grandi afflussi favoriscono i contagi. Lo diciamo subito: non è un dato allarmante. E l’attuale versione del Covid non mette per fortuna grandi paure, si tratta di una mini influenza, nel peggiore dei casi un forte raffreddore con tosse.

Ci sono però alcuni casi severi di Covid contratto da persona che hanno viaggiato all’estero (soprattutto nel Regno Unito) che stanno costringendo anche molti giovani a restare a casa proprio nel cuore dell’estate. Al tutto hanno contribuito i tanti turisti transitati nel capoluogo e soprattutto le folle negli aeroporti. Una situazione che dpvrà comunque essere monitoratra con grande attenzione per i più fragili, soprattutto alla luce della situazione da collasso che si vive nei principali ospedali cagliaritani, in primis il Brotzu e il Policlinico, dove i posti letto scarseggiano e tanti pazienti sono ospitati gravosamente nei corridoi. Quattro anni dopo, l’incubo Covid fa decisamente meno paura. Ma il boom dei contagi c’è e bisogna prestare attenzione.