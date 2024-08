Sbanda con l’auto e vola fuori strada, 62enne cagliaritano grave al Brotzu: ferito anche il collega

Di



apertura1

Brutto incidente sulla Statale 131, all’altezza di Uras. Roberto Piras, noleggiatore di macchine di Pirri, ricoverato d’urgenza in Neurochirurgia, non è in pericolo di vita. Fatale, stando a quanto trapela, un colpo di sonno. Portato a Oristano il socio, Giovanni Arba, ferito ma non in modo grave: è stato dimesso in serata