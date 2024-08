Assemini, la velocista Elisa Marcello ai Campionati Mondiali Under 20

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Si svolgeranno a Lima in Perù dal 26 al 31 agosto i Campionati mondiali riservati ai giovani atleti under 20, “la nostra velocista Elisa Marcello primo anno junior e fresca del titolo Italiano sui 200 mt, è stata selezionata a rappresentare i colori Azzurri nella gara dei 200 mt. e nella staffetta 4×100”: è così che la società con la quale si allena la giovane, l’Atletica Valeria di Decimomannu, annuncia la nuova sfida che si presenta per la campionessa. “Si tratta di un risultato “mondiale” mai raggiunto prima da un nostro tesserato. La nostra Regina della velocità si trova in volo verso il Perù, assieme al resto della Squadra Azzurra, della quale fanno parte altre tre eccellenze Sarde, il velocista Diego Nappi, quest’anno vincitore del titolo Europeo ed italiano Allievi sui 200 mt; Andrea Demontis Campione Italiano Junior del salto con l’asta e laura Frattarolli, campionessa Italiana allieve sui 400 mt.”.

Elisa è seguita dal Tecnico Andrea Sole della società decimese, “nonostante il nostro torrido clima, si è preparata al meglio e siamo sicuri che da questa esperienza mondiale, ci regalerà tante belle soddisfazioni come suo solito fare”.