Cagliari, “case devastate in via Tintoretto: niente operai anche se paghiamo l’affitto”

Case fatiscenti in una parte di via Tintoretto a Cagliari, nel rione di Mulinu Becciu. Ai civici 2 e 4 ci sono una ventina di famiglie che attendono, da tempo, l’arrivo degli operai. Sono palazzine di proprietà di Area, chi deve intervenire è la Regione. Ma il tempo passa senza nessuna novità, come denuncia uno degli abitanti, Samuel Atzeni: “Gli operai sono intervenuti in tutta la via ma, arrivati alle nostre palazzine, sono scomparsi. Si dice che non avessero più i soldi per completare i lavori di ristrutturazione e di messa in sicurezza”, dice l’uomo. Risultato? “Muri scrostati, vetri rotti ovunque. Addirittura, nella mia palazzina, dopo l’uscita di emergenza c’e un muro, assurdo. Qui vivono soprattutto tanti anziani”.

La rabbia è davvero tanta: “Nel mio appartamento viviamo in quattro e abbiamo sempre pagato l’affitto mensile di 180 euro. Quando arriveranno gli operai?”.