Lite in strada a Is Mirrionis, un uomo accoltellato alla natica: paura in via Ogliastra

Via Ogliastra sotto shock dopo l’accoltellamento di ieri: una lite tra due uomini è degenerata nella notte e uno dei due è stato colpito alla natica. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Cagliari dopo diverse chiamate al 112.

È accaduto questa notte in Via Ogliastra: una lite tra stranieri ha fatto scattare l’allarme nel quartiere di Is Mirrionis, dove diverse chiamate al 112 hanno richiesto l’intervento dei Carabinieri, che sono arrivati mentre la discussione era ancora in corso e sono riusciti a riportare la situazione alla calma.

Secondo quanto emerso dai primi accertamenti, i due uomini, entrambi cittadini di nazionalità africana, avrebbero iniziato a litigare per motivi di poco conto. Poi la situazione è degenerata.

Nel corso della lite sarebbe comparso un coltello. Uno dei due avrebbe colpito l’altro alla natica, provocandogli una ferita che ha richiesto l’intervento dei sanitari.

Entrambi sono stati accompagnati all’ospedale Santissima Trinità di Cagliari per le cure necessarie. Intanto i Carabinieri hanno continuato gli accertamenti in via Ogliastra per ricostruire con precisione cosa sia accaduto e soprattutto come sia nata la lite.

La dinamica è ancora al vaglio degli investigatori. Saranno gli elementi raccolti e gli ulteriori accertamenti a chiarire le responsabilità delle persone coinvolte. La vicenda è ora all’attenzione dell’Autorità giudiziaria per gli adempimenti previsti dalla legge, nel rispetto della presunzione di innocenza.