Nella serata di ieri, tra le 18 e le 24, si è svolto un servizio coordinato di controllo del territorio che ha visto operare in sinergia i Carabinieri e la Guardia di Finanza. L’operazione ha coinvolto le Stazioni dell’Arma di Cagliari-Villanova e Cagliari-Sant’Avendrace, il Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Cagliari, i militari del NAS di Cagliari, nonché le unità del 2° Nucleo Operativo Metropolitano e della Compagnia Pronto Impiego delle Fiamme Gialle.

L’attività si è concentrata principalmente sul litorale cittadino e in alcune aree urbane già segnalate per la presenza di soggetti d’interesse. Nel corso dei controlli, presso uno stabilimento balneare con annesso punto ristoro sul Lungomare Poetto, sono state accertate significative irregolarità igienico-sanitarie e carenze strutturali: il titolare è stato sanzionato ai sensi del Decreto Legislativo 193/2007 e destinatario di una prescrizione per il mancato rispetto delle procedure HACCP. Parallelamente, sono emersi alcuni indicatori nei rapporti di lavoro in essere che hanno dato il via ad ulteriori accertamenti ancora in corso da parte della Guardia di Finanza.

Criticità analoghe sono state riscontrate anche presso un ristorante nella zona di Marina Piccola, dove gli operatori hanno rilevato condizioni di pulizia inadeguate e carenze strutturali, con conseguente sanzione amministrativa e ulteriore prescrizione a carico del gestore. Anche in questo caso sono state avviate verifiche sulle posizioni lavorative.

Durante l’attività, i militari hanno inoltre denunciato un trentacinquenne senegalese residente a Quartu Sant’Elena, trovato in possesso di due coltelli, uno a lama fissa e uno a serramanico, nonché un ventiseienne cagliaritano, risultato positivo al test alcolemico con un tasso compreso superiore allo 0,8.

Due persone, un trentaduenne originario del Bangladesh e un trentunenne nato ad Arona, sono infine state segnalate alla Prefettura per detenzione personale di hashish.