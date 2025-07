Nel tardo pomeriggio del 15 luglio 2025, nella spiaggia di Porto Palma ad Arbus, il personale forestale della Base Logistico Operativa Navale di Oristano e della Stazione Forestale di Guspini ha collaborato attivamente con i biologi marini del Centro Recupero del Sinis (Cres) alla liberazione di una tartaruga della specie Caretta caretta.

L’esemplare, una femmina adulta di circa 40 anni (81 cm di carapace per 56 kg di peso), era stato accidentalmente catturato da un pescatore professionista nello stagno di Marceddì nel marzo 2024. Trasferita presso il Centro di Recupero, la tartaruga è stata sottoposta ad un lungo percorso di cura e riabilitazione, che ha incluso anche l’analisi dei rifiuti ingeriti, in particolare materiali plastici, confermando, ancora una volta, la gravità del fenomeno del “Marine Litter”.

L’inquinamento marino da plastica rappresenta oggi una delle principali minacce per la sopravvivenza delle tartarughe marine, che spesso scambiano i rifiuti per prede naturali, ingerendoli con gravi conseguenze sulla salute. Le attività di recupero, cura e rilascio degli esemplari feriti o debilitati sono quindi fondamentali non solo per la salvaguardia della specie, ma anche per sensibilizzare l’opinione pubblica sul rispetto dell’ambiente marino.

In occasione della liberazione, l’esemplare, affettuosamente ribattezzato “Lady Gaga”, è stato dotato di un dispositivo satellitare GPS che consentirà di monitorarne gli spostamenti, il comportamento in immersione e le preferenze alimentari nelle praterie marine del Mediterraneo. I dati raccolti permetteranno di approfondire la conoscenza sulle rotte migratorie e sulle aree di alimentazione della specie, fornendo informazioni preziose per la pianificazione di misure di tutela e per la conservazione degli ecosistemi marini.

Alla cerimonia hanno preso parte il Sindaco di Arbus, la Dott.ssa Elisa Mocci dell’Assessorato Regionale della Difesa dell’Ambiente, l’Associazione di Porto Palma che ha collaborato all’organizzazione dell’iniziativa, e numerosi bagnanti, che hanno accompagnato Lady Gaga fino alla riva con un lungo e sentito applauso.