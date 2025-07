I Carabinieri di Monserrato hanno rintracciato e tratto in arresto questa mattina un 37enne disoccupato del posto, già noto alle forze dell’ordine, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica di Cagliari.

Il provvedimento scaturisce da un episodio risalente alla sera del 10 ottobre 2024, quando l’uomo era stato arrestato in flagranza di reato per aver violato ripetutamente i provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla madre, una 56enne casalinga residente a Monserrato. In quell’occasione, i militari lo avevano intercettato a circa 300 metri dall’abitazione della donna, dopo un vano tentativo di fuga a piedi, accertando l’ennesima e deliberata inosservanza delle misure cautelari a cui era sottoposto.

A seguito della condanna divenuta definitiva, l’uomo dovrà espiare una pena residua di cinque mesi e ventinove giorni di reclusione.