Nel 2025 Cagliari si conferma il comune sardo con i maggiori incassi derivanti da multe e sanzioni per violazioni del Codice della Strada. Secondo un’analisi di Facile.it basata sui dati Siope, il capoluogo ha registrato proventi pari a 7,1 milioni di euro, distanziando nettamente gli altri centri dell’isola.

Nella graduatoria dei capoluoghi di provincia seguono Sassari, con 2,2 milioni di euro, e Oristano, che supera di poco quota 1,1 milioni. Più distaccati Nuoro, con 647mila euro, e Carbonia, che chiude la classifica con 242mila euro incassati. Nel complesso, i comuni capoluogo sardi hanno raccolto oltre 11,2 milioni di euro nel 2025, segnando un aumento significativo del 50% rispetto all’anno precedente.

Analizzando invece i proventi in rapporto alla popolazione residente, Cagliari mantiene il primato con una media di 48 euro per abitante. Seguono Oristano, con 36 euro pro capite, e Nuoro, con 19 euro.

Lo scenario cambia osservando i comuni con meno di 5mila abitanti, dove emergono realtà con incassi particolarmente elevati rispetto alla dimensione demografica. In testa si colloca Monastir, in provincia di Cagliari, che con 4.718 residenti supera i 2,9 milioni di euro. Completano il podio Villasimius, con quasi 428mila euro a fronte di 3.721 abitanti, e Castiadas, che con 1.707 residenti sfiora i 308mila euro.

Sul fronte dell’assicurazione auto arrivano invece segnali di stabilità: secondo l’osservatorio di Facile.it, nell’ultimo anno i premi medi dell’RC Auto in Sardegna sono rimasti sostanzialmente invariati.