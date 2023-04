Cagliari, caos traffico nelle ore di punta in via Roma e da luglio tornano i lavori della metro

Le auto incolonnate da viale Colombo sino a piazza Matteotti a Cagliari? Ci sono ancora, anche dopo la prima settimana con via Roma chiusa al traffico. Il caos va in scena soprattutto la mattina, tra le sette e le 9, e nelle altre ore di punta: a pranzo e dopo le 18, quando chiudono gli uffici e migliaia di automobilisti si riversano a pochi metri dal porto, nelle uniche due corsie a disposizione, per rincasare. Oggi la polizia Locale è ancora presente subito dopo via XX Settembre e tra il Largo Carlo Felice e piazza Matteotti: la rivoluzione del traffico potrebbe durare un anno, visto che è spuntato un cartello, legato ai lavori per il centro intermodale e di scambio di piazza Matteotti e la riqualificazione della fascia centrale di via Roma, dove la data di fine lavori segnata è quella della primavera inoltrata del 2024. Insomma, ci sarà ancora da soffrire, soprattutto in vista dell’estate. Anche perchè, in parallelo, inizieranno i lavori per il tratto di metropolitana leggera tra la piazza Matteotti e piazza Repubblica.

“La soprintendenza ha chiesto ancora qualche mese di tempo, dopo i ritrovamenti dentro la stazione dei treni”, spiega il direttore centrale dell’Arst, Carlo Poledrini: “A luglio contiamo di riprendere i lavori. Attenderemo di avere notizie dal Comune sulle sue opere ma interverremo anche noi in via Roma, nelle corsie che ci spettano, per posizionare i binari della futura metro”. Nel caso dell’Arst, l’obbiettivo è concludere l’opera entro il 31 dicembre 2024: sarà indispensabile, quindi, aprire il cantiere in parallelo a quello della foresta urbana dell’Archistar Boeri.