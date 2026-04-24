All’aeroporto di Cagliari-Elmas un corriere della droga è stato fermato con oltre un chilo di eroina purissima occultata nel proprio corpo. Si tratta di 1,320 chilogrammi di sostanza stupefacente, suddivisa in 116 ovuli ingeriti, scoperti nel corso di un’operazione congiunta della Guardia di Finanza e dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

L’uomo, un cittadino nigeriano residente nel Lazio, era appena atterrato da un volo proveniente dal Belgio. A destare i sospetti degli operatori sono stati sia il comportamento del passeggero — apparso confuso e incapace di fornire spiegazioni credibili sul viaggio — sia il fiuto delle unità cinofile impegnate nei controlli di routine.

Determinante anche l’analisi preventiva dei flussi di passeggeri e delle rotte considerate più a rischio, che aveva già segnalato il soggetto come possibile “ovulatore”, ovvero corriere che trasporta droga ingerendola.

Su disposizione della Procura, l’uomo è stato immediatamente trasferito all’ospedale “G. Brotzu” di Cagliari, dove gli esami radiologici hanno confermato la presenza di numerosi corpi estranei nell’apparato digerente. Il successivo recupero ha permesso di sequestrare tutti i 116 ovuli di eroina.

Oltre allo stupefacente, le forze dell’ordine hanno posto sotto sequestro anche il telefono cellulare e la scheda SIM del corriere, strumenti ritenuti potenzialmente utili per ricostruire la rete criminale e i canali di distribuzione sul territorio.

Per l’uomo si sono aperte le porte del carcere di Uta, con l’accusa di traffico internazionale di sostanze stupefacenti.