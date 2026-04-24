Cagliari si prepara ai prossimi giorni di festa assicurando l’apertura straordinaria dei mercati civici, con l’obiettivo di offrire un servizio aggiuntivo a residenti e visitatori. L’amministrazione comunale ha infatti disposto un calendario speciale in occasione del 25 aprile e del 1° maggio.

Per la giornata di sabato 25 aprile, anniversario della Liberazione, tutte le strutture saranno regolarmente operative in fascia mattutina, dalle 7 alle 14, mantenendo quindi il consueto orario.

Diversa l’organizzazione prevista per venerdì 1° maggio 2026. In concomitanza con la Festa dei Lavoratori e con la 370ª edizione della Festa di Sant’Efisio, sarà il Mercato di Santa Chiara a garantire l’apertura straordinaria. Una scelta pensata per assicurare un punto di riferimento sia alla cittadinanza sia ai numerosi turisti attesi in città per una delle celebrazioni più partecipate e sentite della tradizione cagliaritana.

L’iniziativa punta a coniugare le esigenze della comunità con l’accoglienza dei visitatori, in un periodo di particolare afflusso, confermando il ruolo centrale dei mercati civici nella vita quotidiana della città.