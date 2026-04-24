Tragedia ieri sera a Pieve di Soligo, in provincia di Treviso. Una donna di origini moldave di 53 anni, Angela Varavko, era in sella alla sua bici quando improvvisamente ha perso il controllo del mezzo lungo una discesa, finendo contro la recinzione di un’abitazione. Come riporta il Gazzettino, nell’ impatto la ringhiera ha trafitto la 53enne. Inutili purtroppo i soccorsi allertati immediatamente dai passanti sotto choc: la donna è morta sul colpo.

Sono in corso tutti gli accertamenti da parte delle forze dell’ordine per la ricostruzione esatta del drammatico incidente. Non sembrerebbe ci siano altri mezzi o persone coinvolte.