Cagliari, caos in viale Marconi: “Strada pericolosa, faremo i marciapiedi e diminuiranno gli incidenti”

È una fine 2020 con grandi cambiamenti legati al traffico a Cagliari. In viale Marconi il senso unico sta già creando caos e mal di pancia, e all’orizzonte c’è l’inizio dei lavori della metropolitana leggera da piazza Matteotti a piazza Repubblica. Due patate abbastanza bollenti che il sindaco di Cagliari, Paolo Truzzu, cerca di raffreddare puntando, soprattutto, su due temi: spostamenti rapidi e sicurezza. Partendo dal futuro tratto di metro: “L’ordinanza che ho firmato, legata al rumore, è stata chiesta dall’Arst per far partire i lavori, adesso attendiamo di sapere quando saranno pronti. Il traffico c’è sempre, far partire i lavori a dicembre con le scuole chiuse non penso che crei differenze”. E Truzzu guarda già alla nuova via Roma, con anche il tunnel sotterraneo: “Abbiamo anche fatto un intervento che risolve delle criticità al traffico in viale Diaz, non ci saranno tappi e imbuti per il traffico. La speranza è che si utilizzi sempre di più il trasporto pubblico locale, più vantaggioso anche in termini di percorrenza”.

E, sul viale Marconi, è netto: “Stiamo mettendo in sicurezza la strada, è pericolosa e in alcuni tratti non consente di camminare. Faremo i marciapiedi e gli incidenti diminuiranno. Il traffico? Migliorerà”.