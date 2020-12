Capoterra piange un nuovo morto di Covid, il sindaco: “Dobbiamo scongiurare nuove vittime”

Un’altra croce legata al Coronavirus in città, il triste bollettino aggiornato nuovamente dal sindaco Francesco Dessì. E il virus continua a correre: ci sono 91 positivi in isolamento a casa e otto, in condizioni più gravi, all’ospedale