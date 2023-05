Cagliari, caccia folle ai biglietti per la sfida col Venezia: “Vogliamo riempire lo stadio”

Assalto ai punti vendita di biglietti, circa settemila, ancora disponibili per il primo playoff del Cagliari, sabato sera contro il Venezia, nella gara secca della Unipol Domus: rossoblù avanti in caso di vittoria o pareggio e un popolo, quello rossoblù, che vuole spingere i ragazzi di mister Ranieri verso la serie A. Nessuno mette in conto un possibile passo falso contro i lagunari, la testa è già proiettata verso le altre “finali”, a partire dalla doppia sfida al Parma. C’è l’entusiasmo giusto, la voglia di crederci sempre più forte grazie a “san” Claudio Ranieri, capace di portare il Cagliari a pochi passi dal ritorno in serie A. Alle 10 del mattino c’erano ottocento tifosi in attesa, solo via web, per acquistare il biglietto: tante altre centinaia hanno affollato i punti ticket del capoluogo sardo, incluso quello di Ottolini in via Dante: “Siamo qui da un’ora, speriamo di avere il biglietto”, racconta una quarantenne, “il mio fidanzato è abbonato, io no. Devo acquistare un tagliando per la tribuna”, prosegue. Accanto a lei un’amica, già in possesso del biglietto, che ha deciso di accompagnarla.

“Ho atteso mezz’ora ma ho i sei biglietti per i distinti”, afferma felice Saverio Pibiri, “sono sempre stato alla Unipol, anche se non sono abbonato. Ho pagato 32 euro a biglietto, sabato la differenza deve farla tutta la squadra, a partire da Lapadula e Deiola. Noi ci crediamo nel ritorno in serie A, con san Claudio Ranieri la positività è al massimo”. La “febbre del sabato sera”, insomma, è già alle stelle.