Un’intera strada sprofondata nell’oscurità, con tutte le conseguenze che questo comporta per la sicurezza e la vivibilità quotidiana. È quanto sta accadendo in via Lombardia, dove i residenti denunciano da settimane il mancato funzionamento dell’illuminazione pubblica.

A scrivere alla nostra redazione è Aurora Serra, che si fa portavoce del disagio di chi vive nella zona: “Non si tratta di un semplice disservizio tecnico – spiega – ma di una vera e propria emergenza legata alla sicurezza pubblica”.

Con il calare del sole, percorrere via Lombardia diventa un’impresa. La visibilità è praticamente assente, rendendo rischioso anche attraversare la strada o camminare sui marciapiedi. Una situazione che penalizza soprattutto pedoni, anziani e famiglie, costretti a muoversi con estrema cautela.

Il buio totale, inoltre, alimenta un forte senso di insicurezza. L’assenza di luce favorisce potenzialmente episodi di microcriminalità e aumenta la paura tra chi rientra a casa nelle ore serali, in particolare tra le persone più vulnerabili.

A rendere ancora più amara la situazione è la sensazione di abbandono da parte delle istituzioni. “Le segnalazioni sono già state inoltrate – sottolinea Serra – ma il problema persiste, dando l’impressione che questa zona della città sia stata dimenticata”.

Nel 2025, denunciano i residenti, è inaccettabile dover temere per la propria incolumità a causa della mancata manutenzione di un servizio essenziale come l’illuminazione pubblica.

Da qui l’appello, lanciato attraverso Casteddu Online, affinché l’amministrazione comunale intervenga con urgenza per ripristinare i lampioni in via Lombardia e restituire sicurezza e dignità a un quartiere che chiede solo di non restare al buio.