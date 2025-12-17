I carabinieri della stazione di Sanluri hanno arrestato un 23enne disoccupato, residente in paese, ritenuto responsabile di detenzione e traffico di sostanze stupefacenti.

L’operazione è scattata nel corso di un servizio di controllo del territorio svolto nel centro abitato. Durante l’attività perlustrativa, i militari hanno notato il giovane mentre si aggirava a piedi con atteggiamento sospetto nei pressi di un esercizio commerciale, lungo una delle principali arterie cittadine. Fermato per un controllo e sottoposto a perquisizione personale, è stato trovato in possesso di circa 4 grammi di hashish, nascosti negli indumenti, e di 160 euro in contanti.

Il marcato nervosismo mostrato dal ragazzo e il contesto complessivo hanno indotto i carabinieri ad approfondire gli accertamenti, estendendo la perquisizione alla sua abitazione. All’interno della camera da letto sono stati rinvenuti e sequestrati ulteriori quantitativi di marijuana, parte già confezionata e parte sotto forma di residui, oltre a diversi bilancini di precisione, materiale per il confezionamento delle dosi, strumenti per la triturazione, lame intrise di sostanza stupefacente e più telefoni cellulari.

Tutto il materiale è stato posto sotto sequestro e sarà sottoposto agli accertamenti tecnici di competenza.

Al termine delle formalità di rito, il 23enne è stato messo ai domiciliari.