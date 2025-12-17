Capoterra, l’Isola gas ancora una volta svaligiata dai ladri: tre malviventi con il viso coperto hanno preso a calci la porta d’ingresso e hanno fatto razzia di tutto ciò che hanno potuto prelevare. La proprietaria: “Non ne posso più”. È il terzo furto messo a segno nel distributore, ingenti i danni anche agli infissi, in fase di realizzazione è la grata in ferro che proteggerà la porta.

Hanno agito nel cuore della notte, proprio come accaduto i mesi scorsi: con un calcio hanno distrutto l’ingresso e poi hanno rubato scatoloni di merce. “Per finire bene l’anno” ha espresso Barbara Lecca, che ha mostrato le immagini dei ladri ripresi dal sistema di videosorveglianza. Il viso coperto per non farsi riconoscere, pochi minuti di intervento per mandare in fumo, ancora una volta, il duro lavoro di chi gestisce l’impianto.

Un’escalation di furti che si estende da Cagliari in poi e che mette in ginocchio i gestori delle attività commerciali prese di mira dai malviventi. Tanta la rabbia e la paura aumenta: agiscono indisturbati, quasi a colpo sicuro, con estrema velocità e tecnica. Specializzati nei furti, insomma, si sospetta che sia una banda dedita a queste azioni illecite.