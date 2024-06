Cagliari, brutale omicidio al pub: l’ex carabiniere Fabio Piga morto dopo una coltellata

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Notte di sangue in pieno centro, in via Caprera si è consumata la tragedia: una rissa e un coltello che spunta fuori, una coltellata raggiunge al petto Piga che cade a terra in una pozza di sangue. Per l’uomo, un ex carabiniere del cagliaritano, ogni tentativo, da parte del personale del 118 giunto immediatamente sul posto, è stato inutile. Le indagini sono state affidate alla Questura di Cagliari che, ancora in corso, stanno ricostruendo nei dettagli il tragico fatto di cronaca che ha scosso la città.

(Ha collaborato Ennio Neri)