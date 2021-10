Sos a Cagliari: “Mio marito 85enne dimesso dal Brotzu e sparito nel nulla, aiutateci a trovarlo”

Sos a Cagliari per un uomo di 85 anni scomparso nel nulla già da molte ore, Benito Cardu. L’anziano era ricoverato al Brotzu e stamattina all’alba è stato dimesso. È uscito dall’ospedale e da quel momento è diventato un fantasma. La moglie Maria Bonaria è disperata: “Mio marito non è tornato a casa, a Quartu, dall’ospedale ci hanno chiamato per dirci che l’hanno cercato in tutti i reparti, ma non l’hanno trovato. Non so dove possa essere finito, non ha nemmeno il cellulare. Abbiamo già fatto la denuncia di scomparsa ai carabinieri. Chiunque lo veda lo fermi subito e chiami o il 112 o me, al +393493228657”.