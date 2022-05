Festival emittenti universitarie, ‘Dietro le quinte’ della cagliaritana Unica Radio miglior programma 2022

Festival radio universitarie, ‘Dietro le quinte’ di Unica Radio è miglior programma 2022. La radio degli studenti universitari di Cagliari vince a Catania con un format dedicato alla musica classica in programma al Teatro Lirico di Cagliari. Il commento di Angelo di Benedetto speaker di RTL 102.5.

RadUni, l’associazione degli operatori radiofonici universitaria italiani, ha premiato Unica Radio, emittente universitaria degli studenti di Cagliari per essersi distinta nella realizzazione del miglior programma radiofonico del circuito delle radio universitarie.

Si è svolta a Catania, sede del FRU22, festival delle radio universitarie italiane, la premiazione al miglior programma 2022 che quest’anno ha visto Unica Radio sul podio con il “Dietro Le quinte”.

IL FORMAT. Come si prepara una opera lirica? Qual è l’aria che si respira sul palco?

“Dietro le quinte”, vuole avvicinare il pubblico a teatro e dare risposte alle domande attraverso il racconto dell’allestimento dell’opera lirica in programma al Teatro Lirico di Cagliari. Ogni appuntamento racconta in anteprima le prove con l’orchestra, il coro, i vari settori e compartimenti. Attraverso il racconto dell’opera e le interviste con i protagonisti, esperti e artisti il programma vuole trasmettere la contemporaneità delle tematiche e del mondo che ruota dietro alla lirica spiegando la trama con contributi autorevoli di esperti.

L’audio e la musica sono registrati in presa diretta. Tutto il materiale è inedito. Il podcast viene pubblicato qualche giorno ad anticipazione della prima in sala affinché il pubblico possa essere sensibilizzato e formato.

IL GIUDIZIO TECNICO. Il format è stato esaminato e valutato da una giuria nominata dal Consiglio Direttivo. Angelo di Benedetto, speaker di RTL 102.5: Il format funziona su tre ambiti: la conduzione è chiara e disinvolta. Lo sviluppo narrativo del format è ben equilibrato. Gli autori non sono caduti nella trappola dell’autorefenzialità. Questo accade spesso quando gli argomenti che si trattano sono particolarmente tecnici. In questo caso il prodotto è godibilissimo e facilmente seguibile anche da chi non è particolarmente esperto di opera o musica classica. L’equilibrio tra il racconto della trama e le interviste è buono. Infine la qualità dell’audio è buona, compresa quella dei presa diretta nel foyer del teatro. In definitiva un buonissimo prodotto di divulgazione, equilibrato e godibile. Prodotto professionale.

Enrico Schleifer, responsabile musicale RadUni: Il format di Unica Radio ha unito le competenze musicali con la conoscenza del territorio per creare un progetto che, sull’onda dei contenuti di Radio3, sapesse coinvolgere e raccontare il complesso ma affascinante mondo della Lirica attraverso approfondimenti, interviste, ascolti e appuntamenti a teatro.

DOVE ASCOLTARE IL PROGRAMMA. Il programma viene realizzato come anteprima allo spettacolo del Teatro Lirico di Cagliari. E’ possibile ascoltare le precedenti puntate sul sito www.unicaradio.it.