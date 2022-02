Bottiglie abbandonate dopo il festino a base di alcolici, “Non è questa la Cagliari che vogliamo”

Bottiglie di birra e superalcolici lasciate in strada dopo una serata di divertimento, ma messe in ordine. L’immagine della malamovida e del sudiciume che inquina la città. Fabrizio Marcello, capogruppo Pd, pubblica la foto e attacca l’amministrazione comunale: “Via Ospedale e palazzo delle Scienze. In fila per tre. Beh ormai tra decoro e alcolici…questa non è la Cagliari che Vogliamo”. E continuano le fotografie che immortalano il problema delle discariche in città. Sabato un cumulo di rifiuti è stato segnalato in via Sonnino nei pressi degli uffici comunali. Spazzatura selvaggia anche nell’area cani del Poetto.