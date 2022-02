Omicidio del barista, la Procura chiede di processare il 24enne

La procura chiede il processo per omicidio aggravato e rapina impropria a carico di Claudio Dettori, il 24enne sassarese accusato dell’omicidio di Antonio Fara, barista, trovato morto con il cranio fracassato in casa sua lo scorso aprile. L’udienza preliminare si terrà il 18 marzo. L’omicidio fece molto scalpore a Sassari: la vittima era conosciuta e benvoluta da tutti. A incastrare il presunto assassino, le telecamere di sorveglianza nella zona dell’abitazione: il ragazzo da qualche settimana abitava a casa di Fara e le riprese lo avevano sorpreso entrare e uscire in orari compatibili con il delitto. Era stato arrestato poche ore dopo la scoperta del cadavere in un giardinetto poco distante.