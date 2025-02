Cagliari, boom della nuova passeggiata di via Roma: centinaia di cagliaritani in fila per riscoprirla. La nuova via Roma giocoforza pedonale affollatissima di domenica con tanti bambini nei nuovi giochi fronte porto: dopo tante critiche sul progetto, molti cittadini si sono ritrovati oggi con la curiosità di vederla e soprattutto viverla, come un nuovo spazio importante per la città. Al contrario dell’esperimento di qualche anno fa di Zedda che tentò di pedonalizzare via Roma ma con scarsi risultati, questa volta in tanti hanno voluto godersi una mattinata di sole trovando un posto alternativo per giocare e passeggiare. E il gradimento non è stato basso come molti invece si aspettavano. Al di là delle polemiche politiche che continuano. Ora il problema è che via Roma resterà così per un bel pezzo, quasi strozzata su se stessa. Con i lavori del secondo tratto che dureranno almeno altri due anni, e la grande incognita dei reperti archeologici denunciata proprio dal sindaco Zedda. Ne guadagnano i parcheggi e la passeggiata, in attesa di tempi migliori. E il tempo dirà se quella di oggi è stata semplice curiosità. Il nostro lettore Antonello F: commenta: “Non mi pare che i cagliaritani disdegnino questa nuova passeggiata…”