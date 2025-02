Una tragedia che qualche ora fa ha sconvolto un’intera comunità, quella di Villanova Monteleone. La piccola Natalie Tanda è morta ieri sera a soli 8 anni seguito- si ipotizza- a un’emorragia interna dopo un intervento di rimozione delle tonsille, effettuato ad Alghero giovedì. Ieri pomeriggio, invece, il malore della piccola. La procura ha aperto un’inchiesta per far luce su quanto accaduto. “La dirigenza aziendale e la Asl 1 tutta è vicina alla famiglia per la grave perdita”, comunica l’azienda ospedaliera sassarese. “La bambina era ricoverata da alcuni giorni nel reparto di otorinolaringoiatria dell’ospedale Civile di Alghero dove è stata operata giovedì 6 febbraio per un intervento chirurgico otorinolaringoiatrico il cui decorso non aveva mostrato criticità’ intraoperatorie o nell’immediato post operatorio, infatti per la mattinata di oggi ne erano state programmate le dimissioni”. Intanto, la cittadina piange insieme alla famiglia questa assurda e prematura perdita. In particolare il papà della piccola, Vittorio, è molto noto e apprezzato in città con la sua attività di barbiere. Il sindaco Quirico Meloni ha voluto dedicare alcune struggenti righe a Natalie e ai suoi genitori:

“I FIORI CHE NON SBOCCIANO

La piccola Natalie è volata prematuramente in cielo, lasciando sgomenti ed increduli tutti noi. Un velo di tristezza avvolge in questo momento il nostro paese e la nostra comunità.Morire a soli 8 anni dopo una operazione alle tonsille non è cosa facile da accettare. Nella sua classe di terza elementare ci sarà un banco vuoto, orfano del sorriso gioioso di una bambina che iniziava a sbocciare alla vita. Cordoglio e vicinanza di tutta la comunità villanovese al dolore, intimo e profondo, dei genitori Vittorio e Catriona e della piccola sorellina Melissa.”