Cagliari, boom commercio dopo il Covid: a luglio apre Decathlon a Santa Gilla

Decathlon arriva a Cagliari. Il colosso dell’abbigliamento sportivo, atteso da molte persone (famosi i gruppi Facebook ad hoc creati negli anni) sbarca vista laguna, a Santa Gilla, e si prepara ad alzare la serranda “ai primi di luglio”. Proprio in un periodo molto “caldo”, ancora in piena crisi legata al Coronavirus, arriveranno nuovi posti di lavoro. A dirlo, in anteprima esclusiva a Casteddu Online, è il direttore rete della Conad del Tirreno Michele Orlandi. Che ufficializza anche il giorno esatto nel quale aprirà Spazio Conad, che va a sostituire definitivamente Auchan: “Giovedì 18 giugno. Siamo pronti a garantire il pieno rispetto delle distanze ed evitare assembramenti grazie a dei controlli continui, ed eviteremo anche degustazioni e assaggi”. Il supermercato col simbolo del fiore occuperà “circa 3800 metri quadri. Per gli ex lavoratori Auchan stiamo continuando a impegnarci per dar loro un’occupazione il prima possibile”. Accanto a Conad, su altri 3800 metri quadri, ci sarà Decathlon: “Contiamo di aprirlo entri i primi di luglio, è molto importante rispettare questa data, sennò c’è il rischio che salti la stagione estiva”.

E, a proposito del tema del lavoro, Orlandi spiega: “Partiremo con un numero massimo di persone da poter occupare, confermo ancora una volta che, per i lavoratori ex Auchan, c’è l’intento di rioccuparli”. Dove? Probabilmente in altri punti vendita Conad dell’Isola.