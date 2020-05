Assistenti civici, ok da Palazzo Chigi: “60mila volontari ma non saranno sentinelle anti-spritz”

Via libera da Palazzo Chigi all’idea del ministro Francesco Boccia di trovare, per tutta l’Italia, sessantamila assistenti civici, cioè volontari che, a costo zero, si impegnino a controllare il rispetto delle regole delle distanze durante la fase due dell’emergenza Coronavirus. Attenzione, però: “Non avranno compiti di polizia” e lo stesso Boccia precisa che “non saranno sentinelle anti-spritz”. L’ok all’iniziativa è arrivato dopo una giornata molto intensa e con varie polemiche anche all’interno della stessa maggioranza del Governo Conte. Poi, in serata, la schiarita dopo un incontro tra lo stesso Conte e i ministri Catalfo, Lamorgese e Boccia. La notizia completa sul nostro giornale partner Quotidiano.net: https://www.quotidiano.net/politica/assistenti-civici-covid-1.5166158