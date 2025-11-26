Nel corso della serata i Carabinieri della Sezione Radiomobile di Cagliari sono intervenuti in via Sanna a seguito della segnalazione di una forte esplosione proveniente da un’abitazione posta al piano rialzato di uno stabile condominiale.

Gli accertamenti immediati, svolti nell’immediatezza dai militari unitamente ai Vigili del Fuoco di Cagliari, hanno permesso di riscontrare che, alle ore 19.30 circa, ignoti avrebbero fatto scoppiare quella che potrebbe essere una bomba carta nei pressi dell’ingresso di un appartamento. La deflagrazione ha provocato danni agli infissi del palazzo, senza fortunatamente causare feriti tra i residenti.

Gli ulteriori accertamenti tecnici sul luogo dell’esplosione sono sono in corso con il supporto degli artificieri del Nucleo Investigativo, al fine di definire con precisione la natura dell’ordigno utilizzato e raccogliere ogni elemento utile all’identificazione dei responsabili.