Le previsioni meteo per Cagliari e tutta la Sardegna aggiornate per domani giovedì 27 Novembre L'isola sarà abbracciata da un campo di alte pressioni che determinerà tempo stabile e soleggiato ovunque. I venti saranno moderati e il mare molto mosso. Vediamo i dettagli con i dati di 3Bmeteo: A Cagliari la giornata sarà in prevalenza serena. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 15°C e la minima di 7°C. I venti saranno tesi per l'intera giornata e provenienti al mattino da Nord-Nordovest, al pomeriggio da Nordovest. Il mare sarà mosso. Si prevede allerta meteo per il vento. A Sassari la giornata sarà in prevalenza poco nuvolosa. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 12°C e la minima di 5°C. I venti saranno tesi per tutta la giornata e provenienti al mattino da Nord, al pomeriggio da Ovest-Sudovest Si prevede allerta meteo per il vento. A Oristano la giornata sarà in prevalenza serena. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 14°C e la minima di 4°C. I venti saranno tesi e provenienti al mattino da Nord-Nordest, al pomeriggio da Nord. Il mare sarà molto mosso. Si prevede allerta meteo per il vento. A Nuoro la giornata sarà molto nuvolosa in graduale attenuazione, con deboli piogge e assorbimento dei fenomeni nel corso della giornata. La temperatura massima sarà di 9°C e la minima di 3°C. I venti saranno tesi e provenienti da Nord-Nordest per tutta la giornata. E' prevista allerta meteo per il vento. Sarà pertanto un giovedì in prevalenza sereno, con venti tesi e temperature stazionarie che arriveranno massime di 15°C. Per oggi è tutto, appuntamento ai prossimi aggiornamenti di Meteo Casteddu. Buona giornata e buon ascolto in compagnia di Radio Casteddu Online! A cura di Claudia Saba