Le p revisioni meteo per Cagliari e tutta la Sardegna aggiornate per domani giovedì 27 Novembre L'isola sarà abbracciata da un campo di alte pressioni che determinerà tempo stabile e soleggiato ovunque. I venti saranno moderati e il mare molto mosso. Vediamo i dettagli con i dati di 3Bmeteo: A Cagliari la giornata sarà in prevalenza seren a. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 1 5 ° C e la minima di 7 °C. I venti saranno tesi per l'intera giornata e provenienti al mattino da Nord - Nord ovest , al pomeriggio da Nordovest . Il mare sarà mosso. Si prevede allerta meteo per il vento. A Sassar i la giornata sarà in prevalenza poco nuvolosa. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 1 2 °C e la minima di 5 °C. I venti sarann o tesi per tutta la giornata e provenienti al mattino da Nord , al pomeriggio da Oves t- Sudovest Si prevede allerta meteo per il vento . A Oristan o la giornata sarà in prevalenza seren a. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 1 4 ° C e la minima di 4 ° C. I venti sarann o tes i e provenienti al mattino da Nord -Nord e st, al pomeriggio da Nord . Il mare sarà molto mosso. Si prevede allerta meteo per il vento. A Nuoro la giornata sarà molto nuvolosa in graduale attenuazione, con deboli piogge e assorbimento dei fenomeni nel corso della giornata . La temperatura massima sarà di 9 ° C e la minima di 3 °C. I venti sarann o tesi e provenienti da Nord- Nordest per tutta la giornata. E' prevista allerta meteo per il vento. Sarà pertanto un giov e dì in preval enza seren o, con venti tesi e temper ature stazionarie che arrive ranno massime di 1 5 °C. Per oggi è tutto, appuntamento ai prossimi aggiornamenti di M eteo Casteddu. B uo n a giornata e buon ascolto in compagnia di Radio Casteddu Online! A cura di Claudia Saba