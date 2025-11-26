Le fiamme hanno avvolto il noto complesso di grattacieli di Hong Kong Wang Fuk Court. Il bilancio al momento è già terribile: sono 36 infatti le persone morte e 279 i dispersi.

900 persone sono state invece accolte in rifugi temporanei. Si indaga al momento sulle cause che abbiano potuto provocare il rogo, stando a quanto riferito dalle autorità cinesi, è stato classificato di livello 5, quindi il più grave.

Andy Yeung Yan-kin, capo dei vigili del fuoco, avrebbe riferito che lui e le sue squadre hanno trovato del polistirolo all’interno delle palazzine interessate. Questo elemento potrebbe aver contribuito alla propagazione dell’incendio stesso.

Foto del nostro partner QN