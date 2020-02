Cagliari, blitz della Guardia Costiera al mercato: maxi sequestro di pesce congelato

Due maxi sacchi neri chiusi e riempiti di tante varietà di pesce surgelato, tutto sequestrato dagli uomini della Guardia Costiera al mercato cagliaritano di San Benedetto. Il blitz alla ricerca di irregolarità è scattato, come sempre, a sorpresa: in sei hanno passato al setaccio tutti i banchi dei pescivendoli e i frigoriferi di chi vende gamberoni, seppie e totani surgelati. E alla fine, la “pesca”, è stata buona: chili e chili di pesce, ritenuto “irregolare”, sono finiti sotto chiave. E, stando alle prime informazioni che trapelano dagli uffici della Capitaneria di porto di Cagliari, sarebbero fioccate anche delle multe. I controlli sono stati effettuati mentre molti cagliaritani erano indaffarati nel fare la spesa. Impossibile non notare le divise nero-arancio dei vigili.