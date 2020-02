C’e anche il comitato cagliaritano della Croce Rossa in prima linea per le misure di sicurezza da adottare in caso di Coronavirus all’aeroporto di Elmas. Due medici, tre infermiere volontarie e tre soccorritori, da oggi, sono pronti a fornire tutto l’aiuto possibile nell’eventualità di un passeggero colpito dal virus. Ad annunciarlo è la stessa Croce Rossa cagliaritana attraverso la loro pagina ufficiale di Facebook.