Cagliari, bimba di 6 anni muore al Microcitemico dopo una lunga lotta contro il cancro: addio a Diletta Crobeddu

Lacrime e dolore per l’ennesima giovanissima vita sarda stroncata da un cancro. Diletta Crobeddu aveva solo sei anni ma, già da tanto tempo, stava lottando contro un brutto male al Microcitemico di Cagliari, l’ospedale dei bambini di via Jenner. Originaria di Santa Maria Navarrese, frazione di Baunei, nella sua pur breve vita ha trascorso tanto tempo nel capoluogo sardo per essere seguita e curata dai medici. La piccola era conosciuta anche dall’associazione Asgop, da tempo attiva per i diritti dei bimbi malati del Microcitemico e delle loro famiglie. Il suo cuoricino si è fermato proprio in un letto dell’ospedale qualche ora fa, gettando tutti nello sconforto e nella disperazione. La famiglia della piccola è molto conosciuta, non solo a Baunei. La piangono i genitori, il padre, originario di Tertenia, e la mamma, Angelica Lecca: era la loro unica figlia ed entrambi sono stempre stati in prima linea per poterle garantire le cure migliori. Qualche mese fa la piccola Diletta era stata iscritta alla prima elementare proprio di Santa Maria Navarrese. Purtroppo, però, non ha mai potuto conoscere le sue maestre e i suoi compagnetti.

Il male contro il quale stava lottando, infatti, le ha reso impossibile frequentare le lezioni senza il peso, durissimo, delle cure alle quali era sottoposta. Addolorato il sindaco di Baunei, Stefano Monni: “La piccola viveva nella nostra frazione di Santa Maria Navarrese. A nome di tutta la comunità l’amministrazione si stringe attorno al dolore dei suoi splendidi genitori”. Già fissato il funerale, martedì 8 ottobre 2024 alle ore 17 nella chiesa di San Giovanni Paolo II a Santa Maria Navarrese.