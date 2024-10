Materassè, ci prendiamo cura del tuo corpo

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Ci prendiamo cura del tuo riposo………

Materassè è un negozio di Cagliari specializzato in materassi, reti, reti elettriche, poltrone relax, letti, guanciali e accessori.

Da più di 20 anni Materassè si occupa del tuo risposo proponendoti i migliori prodotti. Da sempre lavoriamo animati da sani principi, puntando ad un obbiettivo chiaro e preciso: vogliamo dare a tutti la possibilità del migliore riposo, quello che aiuta a rigenerare il corpo e la mente.

Poniamo ogni attenzione alle innovazioni del nostro settore, in questo modo riusciamo a garantire materassi, letti, reti, poltrone relax e cuscini di qualità – scegliamo solo il meglio, soluzioni evolute ed efficaci per chi desidera dormire e riposare in modo sano

Il nostro showroom offre il meglio del mercato dei materassi.

Dacché esiste Materassè, investiamo in ricerca per riuscire a offrire il meglio della qualità. Sappiamo che un riposo sano è importante per la qualità della vita, e le innovazioni che selezioniamo puntano a favorirla, e a migliorarla.

È per questo che con la nostra azienda siamo diventati un riferimento per il mercato sardo, per quel che riguarda la vendita di reti e materassi, presidi medico-sanitari sicuri e garantiti CE.

I nostri fornitori sono tra i migliori produttori di materassi, reti e poltrone relax attivi sul mercato, Selezioniamo prodotti creati con le migliori tecnologie e innovazioni di settore. Abbiamo prodotti come l’ELAST-TEC, il Memory Breeze, il Memory Viscogel, il lattice, le molle indipendenti, i sistemi in schiuma e così via.

Presso il nostro showroom troverai uno staff sempre pronto a fornirti consigli e consulenze per quel che concerne il design e il riposo per la tua casa. Abbiamo una vasta proposta di materassi per ogni esigenza del tuo corpo. Troverai in negozio molti prodotti, come reti a doghe, reti motorizzate, guanciali di ogni tipo, poltrone relax, letti di tutti i generi e accessori per il riposo.

Vieni a trovarci o contattaci per un appuntamento, ti offriamo la nostra disponibilità per ogni tua necessità, anche per avere materassi fuori misura.

I nostri link: www.materassee.com www.facebook.com/materassicagliari www.instagram.com/materasse.cagliari

I nostri marchi: Manifattura Falomo – Magniflex – Idormibene – Sogno Veneto – Ergogreen – Rosini Night – Samoa – IL Benessere – Vitarelax