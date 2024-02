Cagliari, balordo distrugge a calci gli specchietti delle auto in via Premuda: “Ha rotto anche qualche vetro”

Amaro risveglio, lo scorso weekend , per gli abitanti di via Premuda a Cagliari. Un uomo, nel cuore della notte, ha distrutto a calci gli specchietti di tutte le macchine parcheggiate, arrivando anche a rompere qualche parabrezza, prima di andarsene. Le segnalazioni alla polizia sono già state fatte, ma sinora le ricerche sono state senza esito. La proprietaria di una delle macchine danneggiate, Anna A., ha contattato la nostra redazione, spedendo anche varie foto: “Un uomo, da quello che si è dato sapere tossicodipendente, ha percorso tutta la via Premuda prendendo a calci gli specchietti delle auto la mia compresa danneggiando lo specchietto in modo irreparabile. Qualcuno ha provato a seguirlo ma non sono riusciti e ora la polizia lo sta cercando”.

“Sì tratta di un uomo che zoppica, di statura media”.