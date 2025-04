Bruttissimo incidente questo pomeriggio sulla 131 dir all’uscita di Cagliari, vicino alla statale 554 per Selargius. Un’auto ha prima tamponato un’altra vettura e poi, sfondando il guardrail, è precipitata dal cavalcavia. A bordo in donna di 42 anni, alla guida del mezzo, e un uomo. La 42enne, rimasta incastrata fra le lamiere, è stata ricoverata al Brotzu mentre l’altro passeggero è stato trasportato in codice rosso al Policlinico.

Gli agenti della polizia locale e stradale si sono occupati dei rilievi e del ripristino della viabilità.