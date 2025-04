È finito in tragedia un pranzo di Pasqua a San Vincenzo, nelle campagne di Sora, in provincia. Frosinone. Un uomo disabile di 50 anni è morto soffocato mentre stava mangiando una fetta di prosciutto in compagnia dei parenti. A nulla sono valsi i soccorsi tempestivi, l’uomo è deceduto per soffocamento nonostante le manovre di rianimazione da parte del personale del 118. Sul posto è intervenuta la polizia per tutti i rilievi di rito.