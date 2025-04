Strisce pedonali ormai sbiadite, marciapiedi invasi e parcheggi occupati da bancarelle non autorizzate. È questo lo scenario che descrive Gabriele P., un cittadino residente nel quartiere di San Michele, che ha deciso di segnalare lo stato di degrado in cui versa la zona. “Il quartiere è in uno stato di abbandono”, afferma con amarezza. “Strisce pedonali che in certe strade si vedono a malapena, per non parlare del mercatino abusivo in via Is Maglias, che invade i parcheggi delle auto e i marciapiedi. Qua non c’è nulla che vada bene”.

Una denuncia che evidenzia non solo problemi di decoro urbano, ma anche criticità legate alla sicurezza e alla vivibilità quotidiana. In via Is Maglias, in particolare, il mercatino abusivo si svolge in assenza di qualsiasi controllo, generando caos e impedendo il normale utilizzo degli spazi pubblici. I cittadini lamentano la mancanza di interventi da parte delle autorità, che sembrano aver voltato le spalle al quartiere. La segnalazione di Gabriele, si aggiunge a quelle già fatte da altri residenti, esasperati per la crescente sensazione di trascuratezza e per l’assenza di risposte concrete.