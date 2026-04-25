“Il 25 aprile è la giornata della Liberazione, ha sancito la dignità e il ritorno alla democrazia da parte di un popolo che ha saputo reagire. Noi abbiamo un frutto di questa Liberazione, che viviamo quotidianamente, che è la nostra Costituzione, una Costituzione antifascista: non bisogna avere paura di dire che è una Costituzione antifascista, bisogna avere il coraggio di difendere la nostra Costituzione”. Con queste parole la Presidente della Regione Alessandra Todde ha celebrato a Nuoro, nel Sacrario Militare del Cimitero Comunale, la giornata del 25 aprile, ricorrenza dell’81° Anniversario della Liberazione e ha deposto una corona di alloro ai caduti insieme alle altre autorità del territorio: il sindaco di Nuoro, Emiliano Fenu; la prefetta, Alessandra Nigro; il presidente del Tribunale, Mauro Pusceddu; la presidente dell’Anpi, Anna Cacciatori; la presidente di Istasac, Marina Moncelsi.

“C’è un filo rosso che ci lega, dal 25 aprile di 81 anni fa ad oggi, che è la difesa della democrazia. Ce l’hanno dimostrato i ragazzi ultimamente – ha sottolineato la Presidente, facendo riferimento al voto dell’ultimo referendum sulla giustizia – quando si sono resi conto che la difesa della Costituzione era una cosa importante, quando si sono resi conto che la difesa di quei principi per cui le persone che vediamo qua oggi, coloro che hanno lasciato il sangue, tutti i partigiani – che erano di diverse appartenenze: c’erano cattolici, c’erano liberali, c’erano comunisti, c’erano azionisti – perché in quel momento l’ideale del nostro Paese, l’unità del nostro Paese, della democrazia del nostro paese andava difesa”.

Poi, la presidente Todde ha concluso: “Allora noi oggi dobbiamo certo ricordarci del 25 aprile, ma tutti i giorni dobbiamo ricordarci che abbiamo uno strumento importante che è la Costituzione. Viva la Costituzione antifascista, viva il 25 aprile, viva la Liberazione!”.